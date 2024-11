Am Freitag haben Beschäftigte des Hydraulik-Herstellers in Ballenstedt für zwei Stunden die Arbeit niedergelegt. Die Forderung nach einer Lohnerhöhung soll den Standort sichern, sagt die IG Metall.

Streik bei Linde Hydraulics in Ballenstedt: Sieben Prozent mehr Lohn gefordert

Für zwei Stunden legten rund 50 Mitarbeiter von Linde Hydraulics in Ballenstedt am Freitag die Arbeit nieder.

Ballenstedt/MZ. - Wie die Stimmung gerade ist? „Ziemlich durchwachsen“, sagt einer der Männer, die sich rote Westen mit dem Aufdruck „Warnstreik“ übergestreift haben und am Freitagmittag vor dem Werkstor von Linde Hydraulics in Ballenstedt in der Kälte stehen. „Bei den Aussichten für 2025, da kann man nicht happy sein.“