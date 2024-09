Bad Suderode/Friedrichsbrunn/MZ. - Droht für die Straße zwischen Bad Suderode und Friedrichsbrunn, eine wichtige Verkehrsader in den Harz, eine Vollsperrung? Die Sorge ist in Bad Suderode groß, nachdem es jetzt einen zweiten Ausbruch aus der alten Stützwand an der Landesstraße gegeben hat. Die ist seit März vergangenen Jahres in diesem Bereich bereits halbseitig gesperrt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.