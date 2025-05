250 Jahre Stecklenberg: Wie das Jubiläum in dem Thalenser Ortsteil gefeiert wird.

Party in Thale im Harz

Stecklenberg ist 250 Jahre alt -- und das wird am Wochenende, 31. Mai und 1. Juni, gefeiert.

Stecklenberg/MZ/son. - Heinrich Baasch (Baaß), Johann Jacob Kruse (Krause) und Ernst Christian Stertz: Die drei Männer gehörten 1775 zu den Kolonisten, die sich im neuen Stecklenberg niederließen. Das belegen Schriftstücke – in Sütterlin verfasst und in zwei Fällen mit „XXX“ unterzeichnet –, die im Staatsarchiv in Magdeburg archiviert sind.