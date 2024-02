Start-up aus dem Harz stellt Kerzen aus Frittenfett her

Nachhaltige Alternative zu Paraffin & Co.

Toni Weist (l.) und Richard Thiele stellen Kerzen aus recyceltem Pflanzenöl her.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bad Suderode/MZ. - Das Wichtigste vorweg: Es riecht nicht nach Pommesbude. Wenn Toni Weist und Richard Thiele den Menschen erklären, was sie machen – sie stellen kurz und knapp Kerzen aus Frittenfett her –, dann sei das tatsächlich oft die erste Frage: Riechen die auch so?, erzählen sie.