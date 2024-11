Thale/MZ. - Sie sind 92 Zentimeter hoch, haben am Boden einen Durchmesser von 41 und am Deckel von 50,3 Zentimetern und fassen 110 Liter: Einst in den Eisen- und Hüttenwerken Thale hergestellt, sind Mülltonnen jetzt die Stars in einer neuen Sonderausstellung im Hüttenmuseum in Thale, die am Samstag eröffnet worden ist. „Ab in die Tonne!“ ist der Titel der Schau, die in der Galerie des Museums gezeigt wird und Geschichte wie Geschichten rund um die Mülltonne in den Mittelpunkt stellt. Erarbeitet wurde sie durch Manfred Böhme, der sich im Rahmen eines Braunkohlen-Projektes am Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt mit dem Thema beschäftigte, und Museumsleiterin Ute Tichatschke.

