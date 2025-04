Gernrode/MZ. - Ein Held, wie ihn die gemeinnützige Gesellschaft Deutsche Stammzellspenderdatei (DSD) nennt? „Wenn andere das so nennen… Ich würde mich nicht als Held bezeichnen“, sagt Steffen Meie. „Es waren nur zwei Pikse in die Arme“, erklärt er. Steffen Meie hat Stammzellen gespendet und so einem ihm unbekannten, an Blutkrebs erkrankten Menschen eine Chance auf Leben geschenkt.

