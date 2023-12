Im Keller des Quedlinburger Verwaltungssitzes finden sich noch Zeitzeugnisse einer früheren Nutzung. Was es in alten Plänen dazu zu entdecken gibt.

Quedlinburg/MZ. - Was sich im Keller des Rathauses befindet? Na der Ratskeller! Das ist auch beim Rathaus in Quedlinburg so. Doch die Räume des Gastbetriebes, der vor genau 120 Jahren eröffnet wurde, befinden sich nur in einem Teil des untersten Geschosses des Rathaus-Anbaus: im Ostflügel.