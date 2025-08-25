Eine neue Sonderausstellung im Stadtmuseum Ballenstedt zeigt die Stadt, wie Künstler sie sahen. Außerdem wird an einen seinerzeit sehr gefragten Zeitgenossen Goethes erinnert, der in Ballenstedt lebte und arbeitete.

Im Depot des Stadtmuseums Ballenstedt werden Gemälde und Grafiken aus mehreren Jahrhunderten aufbewahrt.

Ballenstedt/MZ. - Unter dem Dach des Stadtmuseums Ballenstedt versammeln sich Porträts von Adligen und Künstlern, Schlossansichten, Landschaftsbilder. Was im Depot aufbewahrt wird, wurde teilweise noch nie in der Öffentlichkeit präsentiert. Museumsleiter Bernd Koch will das ändern; nachdem Anfang des Jahres in einer Sonderausstellung Stadtansichten, Landschaften und Porträts von Ballenstedter Persönlichkeiten gezeigt wurden, folgt jetzt die Fortsetzung. Die neue Schau vermittelt einen Eindruck von der Vielfalt der Ballenstedter Künstler vom 17. bis ins 20. Jahrhundert.