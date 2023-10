Am Mittelweg in Ermsleben soll noch in diesem Monat Baustart sein. Warum ein Straßenabschnitt der Endorfer Straße erweitert wird.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Falkenstein/Harz/MZ - Wer in Ermsleben wohnt und im Netto Marken-Discount am Mittelweg einkaufen will, der ist zumeist auf ein Fahrzeug angewiesen. Der Markt liegt fast am Ortsausgang, zwischen der Bundesstraße 185, die in Richtung Aschersleben führt, und der Straße nach Reinstedt. Jetzt will die Stadtverwaltung die Situation für all jene verbessern, die auf den Bus angewiesen sind.