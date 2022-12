Stadt Thale versucht, dass aus dem Steigerweg eine Tempo-30-Zone wird.

Thale/MZ - Eine Frau schiebt ihr Fahrrad und möchte den Steigerweg in Thale überqueren. Das ist Dienstagvormittag gar nicht so einfach, weil viele Autos auf der Landesstraße 240 unterwegs sind. Schließlich glaubt sie eine passende Gelegenheit erkannt zu haben und geht mit ihrem Rad über den Steigerweg, in den in diesem Moment ein Fahrzeug einbiegt. Es gehört zu einem örtlichen Taxiunternehmen und hält an, der Fahrer hupt und gestikuliert wild mit den Armen. Die Frau geht weiter.