Spendenaktion Schwestern plötzlich Waisen: Große Solidarität nach Familientragödie im Harz

Vada (17) und Mayra (8) verloren innerhalb kurzer Zeit ihre Eltern an eine Krankheit und leben jetzt bei ihren Großeltern in Thale. Am Schicksal der Mädchen und der Familie nehmen derzeit viele hundert Menschen Anteil. Wie eine ganze Stadt den Mädchen helfen will.