Ausbildung im Harzhotel Güntersberge Sommerrollen und Bowls: Azubis aus Vietnam öffnen den Foodtruck

Freitag im Harzhotel in Güntersberge ist „Fridays vor Foodtruck“. Diesmal überlässt der Küchenchef den Auszubildenden die Bühne. Sie bringen erneut Gerichte aus ihrer Heimat in den Harz. Wie die jungen Vietnamesen nach Güntersberge gekommen sind, was die Dehoga damit zu tun hat und was eine Ausbildung im Hotel- und Gaststättengewerbe bringt.