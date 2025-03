Streit um Sonnenstrom Neuer Solarpark für den Harz: Einwohner von Falkenstein wollen Bau verhindern

Auf zwei Flächen von insgesamt 60 Hektar will die Low Carbon GmbH in Falkenstein im Harz Photovoltaikanlagen errichten. Ein in Aussicht gestellter Strombonus überzeugt nicht jeden - im Gegenteil.