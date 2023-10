Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Landkreis Harz/MZ - Immer mehr Unternehmen und private Haushalte nutzen Sonnenenergie zur Stromerzeugung. In der Stadt Thale gab es zum Ende der ersten Jahreshälfte 2023 insgesamt 566 Photovoltaikanlagen, in Quedlinburg 549, in Harzgerode waren es 337 und in Ballenstedt 221. Zum Vergleich: 2018 hatte Thale gerade 204, Quedlinburg 202, Harzgerode 138 und Ballenstedt 101 Anlagen. Das geht aus dem „SolarAtlas“ hervor, den Selfmade Energy, ein Vergleichs- und Informationsportal rund um die Energiewende, regelmäßig veröffentlicht.