So bereiten sich die Spitzköppe in Güntersberge auf die Premiere vor

Es ist wieder Märchenzeit: Theaterverein feilt an seiner Version von „Dornröschen“. Am Sonnabend wird das Stück aufgeführt.

Güntersberge/MZ - Es holpert noch: Texte, Einsätze, Ab- und Aufgänge – nicht mal eine Woche vor der Premiere am kommenden Sonnabend, 16. Juli, wird noch an allen Ecken und Enden gefeilt und umgestellt. Doch zur Sorge bestehe kein Grund, sagt Katrin Böttcher, die zusammen mit ihrer Schwester Steffi Hartung Regie führt, kurz vor knapp „war’s schon manchmal so chaotisch“. Es ist also der ganz normale Probenwahnsinn, der auf dem Festplatz im Limbachtal endlich wieder Einzug gehalten hat. Seit Mitte Mai bereiten sich die Güntersberger Spitzköppe hier auf ihren großen Auftritt vor, den ersten seit drei Jahren. „Normalerweise müssten wir einen Monat eher anfangen“, räumt Katrin Böttcher ein. Aber geschenkt. Die Erfahrung lehrt: Klappt auch so.