Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Harzgerode/Ilmenau/MZ. - Gerade noch war er beim Continentalcup in Engelberg (Schweiz). Als Heiko Hackl – wie über WhatsApp vereinbart – am Samstag gegen Mittag anruft, ist er schon weitergereist und bereits in Garmisch-Partenkirchen. Dort findet in wenigen Stunden – und zwei Tage vor dem traditionellen Neujahrsspringen – das Auftaktspringen der Two-Nights-Tour der Frauen statt, dem Pendant zur Vierschanzentournee der Herren. Auch Hackl wird sich vom Bakken machen. Der 32-Jährige gehört zum internationalen Vorspringerteam. Und wenn sich der Ilmenauer vom Startbalken abstößt, in die Hocke geht, die Anlaufspur hinuntergleitet, an der Kante des Schanzentisches abspringt, die Skier zum Oberkörper zieht, ein V bildet, fliegt und landet – ob in Garmisch oder sonst wo –, ist auch immer Harzgerode am Start. Hackl gehört dem örtlichen Wintersportverein (WSV) an.