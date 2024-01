„Sie sind alle Sieger“: Quedlinburger bei „Sterne des Sports“ in Berlin

Bundeskanzler Olaf Scholz applaudiert für die Verleihung des Preises an die TSG GutsMuths. Links neben ihm: Vereinschef Konrad Sutor.

Berlin/Quedlinburg/MZ. - „Es ist eine sehr große Genugtuung und ein Dankeschön, dass wir hier dabei sein durften.“ Das sagte Konrad Sutor, Vorsitzender der TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg, am Montag (29. Januar) nach der Preisverleihung für den „Großen Stern des Sport“ in Gold in Berlin.