Musical im Bergtheater in Thale

Thale/MZ/son. - Die nächsten beiden bekannten Namen stehen fest: Neben Angelika Milster gehören auch Senta-Sofia Delliponti und Sebastian Rätzel zu den Darstellern des Thale-Musicals „Walpurga“, das im kommenden Jahr Premiere feiert und ausschließlich im Bergtheater auf dem Hexentanzplatz in Thale gezeigt wird.

„In Walpurga schlüpft Sebastian Rätzel in die Rolle des Dämons und verleiht der Figur mit seiner Präsenz und Vielseitigkeit eine besondere Tiefe“, teilen die Verantwortlichen mit. Bekannt wurde er als Sänger der in Berlin gegründeten Rock’n’Roll-Band The Baseballs, „mit der er internationale Erfolge feierte, darunter Millionen verkaufte Alben und Echo-Auszeichnungen“. Auch solo und als Songwriter für Stars wie Helene Fischer oder Sarah Engels hat sich der Magdeburger einen Namen gemacht.

Sebastian Raetzel wurde als Mitglied der Rock’n’Roll-Band The Baseballs bekannt. (Foto: Sony Music/Sven Sindt/dpa)

„Mit ihrer beeindruckenden Stimme, ihrer Leidenschaft und ihrer großen künstlerischen Tiefe“ werde Senta-Sofia Delliponti die Hauptrolle der Walpurga übernehmen, heißt es weiter. „Wir könnten nicht glücklicher sein, sie für dieses Projekt gewonnen zu haben!“

Delliponti ist bekannt aus „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“

Delliponti begeistert seit Jahren auf der Bühne und vor der Kamera: ob als erfolgreiche Musical-Darstellerin in Produktionen wie „Elisabeth“, „Tanz der Vampire“ und „Romeo & Julia“ oder in ihrer beliebten Rolle der Tanja Seefeld in der TV-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ – „sie überzeugt mit Charisma, Talent und einer unverwechselbaren Präsenz.“ Die gebürtige Wolfsburgerin war bis 2022 acht erfolgreiche Jahre als Sängerin unter dem Namen Oonagh bekannt.

Das Theater „Fairytale“ Thale und die Bodetal Tourismus GmbH präsentieren „Walpurga – das Musical“, das aus der Feder von Enrico Scheffler stammt, im Sommer 2025; es wird 16 Mal aufgeführt.