Neue Schaukel, neuer Sand, endlich wieder ein Spielgerät am Gartenhaus: Die Stadt Falkenstein/Harz investiert mehr als 40.000 Euro in zwei Spielplätze.

Auf dem Spielplatz in Neuplatendorf tut sich was: Mitarbeiter der Firma Baudienstleistungen Aschersleben sanieren den Holzspielturm, die Schaukel wird ersetzt, der Fallschutz wird gereinigt. „Das war überfällig“, sagt Falkensteins Bürgermeister Rico Röse. Auch am Gartenhaus Pansfelde soll ein neues Spielgerät aufgestellt werden. Das alte war nicht mehr standsicher und musste abgebaut werden. Die Stadt profitiert dabei von einem Förderprojekt des Landkreises, der kleinere Kommunen finanziell unterstützt. Für Neuplatendorf stehen insgesamt 13.500 Euro zur Verfügung, für Pansfelde 34.000, jeweils die Hälfte wird vom Landkreis gefördert.