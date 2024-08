Ballenstedt/MZ. - Viele Mädchen tragen gern Schmuck, auch mancher Junge mag Ohrringe oder eine Kette. In den Kindertageseinrichtungen der Stadt Ballenstedt müssen nun alle darauf verzichten. Eine seit Kurzem gültige neue Hausordnung schreibt das so vor, und einige Eltern sehen darin einen Eingriff in das Grundrecht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit, wie es in einer Mail an die Redaktion heißt.

