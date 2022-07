Warum Purple Schulz gern nach Ballenstedt wiederkommt

Songs aus vier Jahrzehnten bringt der Musiker Purple Schulz am Sonnabend auf die Bühne im Schlossinnenhof von Ballenstedt. Im MZ-Gespräch spricht er über Musik, die Weltlage - und ein Hotel in Ballenstedt.

Purple Schulz macht am Samstag im Ballenstedter Schlosshof Musik.

Ballenstedt/MZ - Gern erinnert sich Purple Schulz an seinen Auftritt beim „Schlosstheater Open Air“ in Ballenstedt im Vorjahr: „Das Schloss, das Team vor Ort, ein musikbegeisterter Veranstalter und dann noch das Publikum am Abend - alles hat gepasst.“