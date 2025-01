Schlossparksanierung und zehn weitere Jahre Rockharz – was los war in Ballenstedt und wie es weitergeht

Ballenstedt/MZ. - Am Ende ist doch allerhand zusammengekommen, war einiges los, wurde etliches geschafft 2024. „Das nimmt man manchmal gar nicht so wahr, wenn nicht die ganz großen Sachen dabei sind“, sagt Ballenstedts Bürgermeister Michael Knoppik (CDU), selbst etwas überrascht. Neben dem Rückblick bietet er im Jahresinterview auch einen Ausblick: 2025 steht zum Beispiel eine dieser „ganz großen Sachen“ an. Der Schlosspark wird aufwendig saniert. Nach anderthalbjähriger Planungsphase soll es im Mai losgehen. Drei Millionen Euro werden verbaut. Woran sonst noch gearbeitet wird, was abgehakt werden konnte und über die Herausforderungen im Rathausalltag – darüber sprach MZ-Redakteurin Susanne Thon mit Knoppik.