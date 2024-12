An der Gaststätte auf dem Stiftsberg in Quedlinburg laufen die Sanierungsarbeiten. Welchen Stand es bei der Suche nach einem neuen Pächter gibt und welches Ziel die Stadt Quedlinburg weiterhin hat.

Über den Dächern der Stadt: Der Schlosskrug befindet sich in den Fachwerkhäusern auf dem Stiftsberg.

Quedlinburg/MZ. - Seit 2023 laufen Sanierungsarbeiten am und im Schlosskrug, dem Gebäudeensemble der historischen Gaststätte auf dem Stiftsberg in Quedlinburg. Die Gastronomie soll dann in die Hände eines Pächters gelegt werden.