Naturschutzprojekt in Ballenstedt vorgestellt Schafe sollen seltene Pflanzen im Harz retten

Die Hochschule Anhalt will den Bestand gefährdeter Pflanzenarten in Mitteldeutschland vergrößern. Auf Gut Ziegenberg in Ballenstedt zeigt sie, wie das mit Hilfe uralter Traditionen funktionieren könnte.