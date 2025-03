Vorharz/MZ/son. - Sanierungsarbeiten starten am Montag, 24. März, auf der Landesstraße 66 bei Ditfurt. Jedoch ist die Straße, die Quedlinburg und Wedderstedt verbindet, nicht ab Beginn der Bauarbeiten voll gesperrt, sondern zunächst nur halbseitig: Ampeln regeln den Verkehr, sodass Fahrzeuge doch in beide Richtungen fahren können.

Es habe eine „kurzfristige Änderungen in der Verkehrsführung“ gegeben, teilt ein Sprecher des Infrastruktur-Ministeriums des Landes auf MZ-Anfrage mit. Darum ist die Strecke zumindest während des ersten Bauabschnitts vom 24. März bis 4. April halbseitig befahrbar.

Der zweite Bauabschnitt vom 7. bis 17 April wird hingegen unter Vollsperrung durchgeführt. „Hier werden bewusst die Osterferien genutzt, damit der Schulbusverkehr nicht beeinträchtigt ist“, so der Sprecher weiter. Busse der Harzer Verkehrsbetriebe (HVB), deren Linie 235 von Quedlinburg nach Heteborn/Gatersleben/Nachterstedt betroffen ist, können während des zweiten Bauabschnitts Ditfurt gar nicht anfahren. Am Gewerbegebiet werden aber Ersatzhaltestellen an der L 66 eingerichtet.

Der Straßenverkehr wird ab 7. April aus Richtung Quedlinburg/Autbahn 36 über die K 1361 nach Gatersleben und von dort aus über die L 73 nach Hausneindorf, Hedersleben und Adersleben sowie von Wegeleben über die K 1321 nach Ditfurt geführt (Gegenrichtung analog). Grund ist eben die Vollsperrung im zweiten Bauabschnitt.

Saniert werden ein Teil der L 66 und die K 1321, die ab dem Gewerbegebiet bis in den Ort Ditfurt führt. Rund 146.000 Euro werden in die Fahrbahnerneuerung investiert, informiert das Infrastruktur-Ministerium.