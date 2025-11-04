Die Roseburg bei Ballenstedt im Harz soll wieder glänzen: Zwei engagierte Ballenstedter wollen das historische Anwesen retten – mit Förderverein, Adventszauber und vielen Ideen.

Auf dem Gelände der Roseburg kann man mystische Figuren entdecken. Die historische Parkanlage soll wiederbelebt werden.

Rieder/MZ. - Enttäuschte Besucher der Roseburg machen ihrem Ärger Luft: Die Anlage sei „ziemlich heruntergekommen“, schreibt ein Nutzer auf der Online-Plattform TripAdvisor, „von Jahr zu Jahr verschlechtert sich der Zustand“, kommentiert ein anderer. Matthias Janssen und Benedict Lämmerhirt wollen, dass es wieder anders wird. Dass Menschen gern hierher kommen. Und die zwei Ballenstedter tun etwas dafür.