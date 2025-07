Metal-Festival in Ballenstedt

Ballenstedt. - Mit 25.000 Besuchern auf dem Flugplatz Ballenstedt zählt das Rockharz-Festival zu den größten in Sachsen-Anhalt.

Die medizinische Absicherung lag auch in diesem Jahr in den Händen des Malteser Hilfsdienstes. Dessen Sanitätsteam hatte vor allem an einem der vier Party-Tage Anfang Juli unter den Gegensteinen alle Hände voll zu tun.

Rockharz 2025: Rettungssanitäter wegen extremer Hitze oft im Einsatz

„Der Mittwoch war für uns eindeutig der intensivste Einsatztag“, wird André Podschun in einer Mitteilung der Malteser zitiert.

Der Referent für Einsatzdienste in der Diözese Magdeburg berichtet: „Bei Temperaturen jenseits der 36 Grad mussten innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Patientinnen und Patienten mit Kreislaufproblemen versorgt werden.“

120 Malteser bei Rockharz-Festival in Ballenstedt

Insgesamt rund 120 Malteser waren während der Festivalwoche in zwei Zwölf-Stunden-Schichten im Einsatz – ergänzt durch eine flexibel einsetzbare Zusatzschicht für kurzfristig steigenden Bedarf. Für größere Lagen stand zudem die Schnelleinsatzgruppe Ballenstedt in Reserve.

Trotz der extremen Hitze lag die Zahl der medizinischen Versorgungen mit etwas mehr als 800 Behandlungen im erwartbaren Rahmen – vorrangig handelte es sich um Kreislaufbeschwerden sowie kleinere Verletzungen.

Insgesamt 54 Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden, teilen die Malteser mit.

Malteser auf dem Rockharz: Unterstützung aus Niedersachsen, NRW, Hamburg und Thüringen

Ihre Einsatzkräfte kamen nicht nur aus Sachsen-Anhalt, sondern auch Braunschweig, Celle, Göttingen, Hannover, Sandkrug, Visbeck, Bottrop, Aachen, Meckenheim, Hamburg, Borchen und Nettetal. Auch das Partnerbistum Erfurt war vertreten.

Erstmals war außerdem dauerhaft die Katastrophenschutz-Jugend der Malteser Magdeburg eingebunden.

Zehn Nachwuchskräfte unter 18 Jahren mit abgeschlossener Qualifikation als Sanitätshelfer oder Notfallhelfer Schulsanitätsdienst übernahmen Aufgaben wie das Anlegen von Verbänden, die Versorgung kleinerer Wunden oder das Betreuen erschöpfter Festivalgäste.