Quedlinburg/MZ - Die Polizei in Quedlinburg fahndet nach einem Handtaschendieb. Mit Hilfe eines Fotos soll die Bevölkerung nun bei der Identifizierung des mutmaßlichen Täters helfen.

Der Tatverdächtige soll bereits am 24. April 2023 die Handtasche einer Rentnerin gestohlen haben. Die Tasche befand sich im Fahrradkorb eines am Friedhof im Badeborner Weg abgestellten Fahrrades. Gegen 14 Uhr war die Tasche verschwunden. Gegen 14.35 Uhr wurden Fotos von einem Mann gemacht, der mit der Bankkarte der Rentnerin an einem Geldautomaten in der Turnstraße mehrere hundert Euro abhob.

Wer erkennt den Mann auf dem Foto?

Wer erkennt diese Person? (Foto: Polizei)

Da alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen erfolglos blieben, fragt die Polizei nun mögliche Zeugen.

Wer kennt den Mann auf dem Bild der Überwachungskamera oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674293 entgegen.