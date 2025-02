Falkenstein/Harz/MZ. - Was steht denn im Keller oder in der Garage, das nicht mehr gebraucht wird, aber eine zweite Chance verdient hat? Mancher Meisdorfer wird wohl darüber nachdenken und kreativ werden, denn die Einwohner des Falkensteiner Ortsteils sind aufgerufen, Seifenkisten zu bauen, die beim ersten Meisdorfer Seifenkistenrennen am 23. August an den Start gehen sollen.

