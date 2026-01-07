weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Spannendes und Faszinierendes zum Jahresauftakt: Reiselust und Heimatgeschichte: So starten die Klubabende 2026 in Quedlinburg

Vom garantierten Fernweh bis zum Muss für Harz-Liebhaber: Der Klub im Kultur- und Heimatverein Quedlinburg verspricht wieder spannende Einblicke und faszinierende Geschichten.

Von Petra Korn 07.01.2026, 14:45
Im Mittelpunkt eines der ersten Klubvorträge 2026 in Quedlinburg wird auch der Brocken stehen.
Im Mittelpunkt eines der ersten Klubvorträge 2026 in Quedlinburg wird auch der Brocken stehen.

Quedlinburg/MZ: - Nach einer Pause durch den Jahreswechsel und den Feiertag am ersten Dienstag im Januar startet der Klub im Kultur- und Heimatverein Quedlinburg in knapp zwei Wochen in sein Vortragsprogramm 2026. In den ersten beiden Monaten des neuen Jahres sind insgesamt drei Klubabende geplant - mit Spannendem und Faszinierendem aus Nah und Fern.