Das Tui-Reise-Center in Quedlinburg, das zum Unternehmen Vetter Touristik gehört, hat eine besondere Auszeichnung erhalten. Für welchen deutschlandweiten Erfolg es diese gegeben hat.

Quedlinburg/MZ. - „Das ist schon etwas Besonderes: eine solche Auszeichnung für so ein kleines Büro“, sagt Alexander Pflug. Er ist der Leiter des Tui-Reise-Centers in Quedlinburg, das zum Unternehmen Vetter Touristik gehört – und das jetzt in einer Aktion der Tui als ein deutschlandweit bestes Reisebüro mit einem Stern als ein „Local Hero“ ausgezeichnet worden ist.