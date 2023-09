Alarm für die Polizei im Harz: Weil ein Mann am Bahnhof Quedlinburg mit einer Waffe hantierte und dann in einen Zug nach Thale stieg, benachrichtigte eine Zeuge die Beamten.

Quedlinburg/MZ - Am Donnerstag wurde um 21.30 Uhr von einem aufmerksamen Zeugen ein Vorfall am Bahnhof Quedlinburg gemeldet. Der Zeuge hatte laut Polizei einen jungen Mann beobachtet, der mit einer Pistole hantierte und anschließend in einen Regionalexpress in Richtung Thale einstieg.

Der Zeuge alarmierte umgehend die Polizei, die ihrerseits die Bundespolizeiinspektion Magdeburg verständigte. Daraufhin rückten eine Streife der Bundespolizei und zwei Streifen der Landespolizei mit Blaulicht und Martinshorn nach Thale aus.

Mann mit Waffe wird am Bahnhof Thale gestellt

Nachdem der Zug im Bahnhof Thale eingetroffen war, konnte der 18-jährige Deutsche nach Angaben der Polizei gestellt werden. Er trug die Waffe sichtbar und griffbereit in seinem Hosenbund. Es handelte sich um eine Gasdruck-Schreckschusswaffe, die nicht geladen war. Da er keinen gültigen Waffenschein vorweisen konnte, wurde die Waffe beschlagnahmt.

Eine anschließende Durchsuchung durch die Bundespolizisten ergab keine weiteren gefährlichen Gegenstände. Der 18-Jährige wird nun wegen des illegalen Erwerbs und Führens einer Waffe strafrechtlich verfolgt. Die Zuständigkeit für dieses Ermittlungsverfahren wird an die Landespolizei übertragen.