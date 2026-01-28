Mobile Hightech-Übungstüren entstehen für Thales Ortswehren und den Kreisfeuerwehrverband Altkreis Quedlinburg. Gefertigt werden die schwere Edelstahl-Türen in einer Werkstatt in Harzgerode. Was sie können und was sie aushalten müssen.

Erster Test an Thales Übungstür: Ein Feuerwehrmann versucht, das Unikat mit Hilfe eines Halligan-Tools zu öffnen.

Thale/Quedlinburg/Harzgerode/MZ. - Mit einem Halligan-Tool, einem Hebel- und Brechwerkzeug der Feuerwehr, legt ein Kamerad an einer verschlossenen Tür los. Mit etwas Mühe und ein paar gezielten Schlägen sitzt das Werkzeug an einer zum Aufhebeln passenden Stelle. Weil die spezielle Tür vor allem aus Edelstahl besteht und in einer Produktionshalle aufgebaut ist, hallen metallische Schlag- und Schiebegeräusche durch den Raum. Der Mann beherrscht die Technik zum Öffnen aus dem Effeff, muss trotzdem Kraft aufbringen – „oh, wow“, rufen die Zuschauer. Plötzlich hören sie Holz splittern und dann brechen – die Tür ist offen.