Die Kirchen in Falkenstein - hier die St.-Niklas-Kirche in Endorf - sollen Teil eines neuen Radwegenetzes werden.

Falkenstein/Harz/MZ. - Die Kirchen in Falkenstein sind seit Kurzem durch ein Netz von Wanderwegen, den Falkensteiner Kirchenpfad, miteinander verbunden. Radfahrer sollen künftig ein ähnliches Angebot bekommen: Mit dem Projekt „Radius - Find Your Way“ will der Kirchenkreis Egeln, zu dem Falkenstein gehört, 123 evangelische Kirchen in seinem Bereich mit einem Radwegenetz verbinden.