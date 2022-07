Rad- und Wanderaktion: „Im Harz sein und einfach mal was Neues sehen“

Die neunte Auflage der Aktion „Falkenstein radelt und wandert in den Sommer“ ist abgeschlossen. Eine Fortsetzung soll im kommenden Jahr folgen. Was die Teilnehmer sich wünschen.

Ermsleben/MZ - Sie wandere jeden Tag ihre „Hausrunde“, sagt Regina Nordmann. Fünf Kilometer seien das, bis zum Lausehügel in Schadeleben. Dass sie nicht nur bei der Harzer Wandernadel mitmacht, ist für Regina Nordmann klar. Seit fünf Jahren ist sie auch bei der Aktion „Falkenstein radelt und wandert in den Sommer“ dabei, die der Harzklub-Zweigverein und die Stadt gemeinsam organisieren. In der vergangenen Woche ist die mittlerweile neunte Auflage zu Ende gegangen.