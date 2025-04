Saubere Anlagen und Wege in Quedlinburg: Der Oberbürgermeister ruft auch in diesem Jahr auf, sich am traditionellen Frühjahrsputz zu beteiligen. Was geplant ist.

Quedlinburg/MZ. - Es ist wieder so weit: Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) ruft zum traditionellen Frühjahrsputz auf. Dabei sind die Helfer am Aktionstag - am Samstag, 26. April, von 9.30 bis 12 Uhr - überall in der Stadt gebeten, Kleinmüll und Co. aus Grünanlagen, von Wegen oder Gewässerufern zu entfernen. Besonders im Fokus ist ein Bereich der Stadt.