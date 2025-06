Edelgard Hoberg und Anselm Schwindack vom Förderverein für den Quedlinburger Musiksommer und Klaus-Dieter Plate, Ortskurator der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Quedlinburg, vor dem Palais Salfeldt, in dem auch in diesem Jahr eines der Musiksommer-Konzerte stattfinden wird.

Foto: Korn