Quedlinburg/MZ - Der Harz ist René Schulze fußballerisch nicht fremd. „Ich habe ja mal in Halberstadt gespielt“, sagt der 50-Jährige. 2001 bis 2003 war das. Da kickte Schulze für den VfB Germania in der Verbandsliga, traf in 36 Spielen elfmal. Und dennoch erlebt er gerade zwei Premieren. „Ich habe noch nie eine Mannschaft in der laufenden Saison übernommen und noch nie ein Team im Harz trainiert.“ Seit dieser Woche ist das anders. Am Dienstag absolvierte Schulze beim Quedlinburger SV die erste Einheit, bereitet seitdem gemeinsam mit Marcus Brüggemann (38) die Mannschaft auf das Heimspiel an diesem Freitag, 17.30 Uhr, gegen die Reserve des Oberligisten FC Einheit Wernigerode vor.