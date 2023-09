In der Landesoberliga beginnt am Sonntag für die GutsMuthser die Saison. Warum es einige Unwägbarkeiten gibt.

Quedlinburg/MZ - Mit einem Heimspiel gegen die Zweite der BSW Sixers starten die GutsMuths Panthers Quedlinburg am Sonntag in die Saison der Landesoberliga Basketball. Tip Off in der Bodelandhalle ist um 16 Uhr. Mit der Zweiten der Sixers treffen die Harzer nicht nur auf einen neuen Gegner im Kampf um die Punkte, sondern es hat auch intern ein paar Veränderungen gegeben. „Unsere erste Mannschaft wird jetzt wieder überwiegend aus erfahrenen Spielern gebildet“, sagt Trainer Gunter Schimpfermann.