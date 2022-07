Projekttag im Harzkreis: Wo Schüler für einen Tag Chef sind

Robin Luzius ist beim Projekt „Ein Tag Chef“ in der Keunecke Feinkost GmbH zu Gast - und hier mit Geschäftsführer Stefan Heilemann in der Frischeproduktion.

Badeborn/Quedlinburg/MZ - Sein Tag als Chef beginnt für Robin Luzius mit einem Rundgang durch das Unternehmen: Er begleitet Stefan Heilemann, Geschäftsführer der Keunecke Feinkost GmbH in Badeborn, auf dessen Weg durch Büros, Produktions- und Verpackungsbereiche wie Lager. Dabei soll Robin Luzius, Schüler der zwölften Klasse des Beruflichen Gymnasiums der Berufsbildenden Schulen „J. P.C. Heinrich Mette“ in Quedlinburg, einen kleinen Einblick in das Unternehmen erhalten, in dem frische Gerichte sowie Konserven produziert werden. Eigens für den Gast konzipiert ist der Rundgang aber nicht: „Ich versuche, das ein Mal an jedem Tag zu machen, um mit den Mitarbeitern zu sprechen“, so zu Klärendes oder mögliche Probleme aufzunehmen, sagt Stefan Heilemann.