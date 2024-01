Das kommunale Quedlinburger Wohnungsunternehmen will auch in diesem Jahr sanieren und modernisieren. Was fertiggestellt, fortgesetzt und begonnen werden soll.

Quedlinburg/MZ. - 7,46 Millionen Euro – so viel will die Wohnungswirtschaftsgesellschaft Quedlinburg mbH (Wowi) in diesem Jahr in ihren Bestand investieren. Vorgesehen sind verschiedene Projekte in unterschiedlichen Wohngebieten, die teils abgeschlossen, teils fortgeführt oder auch neu begonnen werden sollen.