Preis für jungen Forscher aus Quedlinburg

Quedlinburg/MZ/iku - Er hat auf das richtige Pferd gesetzt: Als Andreas Stahl in einem Interview zu seinem Amtsantritt in Quedlinburg gefragt wurde, welche Lieblingsthemen er habe, da antwortete der neue Leiter des Instituts für Resistenzforschung und Stresstoleranz am Julius-Kühn-Institut (JKI), ihn reizten „Themenfelder wie Trockenstresstoleranz und Nährstoffeffizienz“. Diese Vorliebe wurde nun belohnt: Andreas Stahl erhielt den Günter-und-Anna-Wricke-Forschungspreis für junge Forscher, die besondere Leistungen auf dem Gebiet der Genetik und Züchtungsforschung an Kulturpflanzen erbracht haben.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.