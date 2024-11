Claudia und Stefan Gerling und Ric van Regel haben in Quedlinburg den Poesiesalon „Antik und Feder“ eröffnet. Wie es dazu gekommen ist und was Interessierte hier erwartet.

Poesiesalon in Quedlinburg: Ein Ort für die Schönheit der Worte

Quedlinburg/MZ. - In einem Fachwerkhaus in Quedlinburg haben Claudia und Stefan Gerling und Ric van Regel jetzt ihren Poesiesalon „Antik und Feder“ eröffnet. Wobei der Name Programm ist.