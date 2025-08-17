Neinstedter Stiftung baut um Patienten bekommen künftig mehr Platz
Die Evangelische Stiftung Neinstedt baut ihre Psychiatrische Institutsambulanz und ihr Fachkrankenhaus um. Das Ziel: mehr Platz und kürzere Wege für die Patienten.
17.08.2025, 12:00
Ballenstedt/MZ. - Die Psychiatrische Institutsambulanz (PIA) des Fachkrankenhauses „Hildegard von Bingen“ der Evangelischen Stiftung Neinstedt wird umgebaut. Neben Behandlungszimmern werden Therapie- und Nebenräume geschaffen. Im Fall einer Pandemie ist durch die veränderte Raumaufteilung eine Trennung der infektiösen von nichtinfektiösen Patienten möglich.