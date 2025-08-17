weather wolkig
Die Evangelische Stiftung Neinstedt baut ihre Psychiatrische Institutsambulanz und ihr Fachkrankenhaus um. Das Ziel: mehr Platz und kürzere Wege für die Patienten.

Von Rita Kunze 17.08.2025, 12:00
Sozial- und Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (2.v.r.) im Gespräch mit Landrat Thomas Balcerowski (l.) und Mitarbeitern der Evangelischen Stiftung Neinstedt. Foto: Kunze

Ballenstedt/MZ. - Die Psychiatrische Institutsambulanz (PIA) des Fachkrankenhauses „Hildegard von Bingen“ der Evangelischen Stiftung Neinstedt wird umgebaut. Neben Behandlungszimmern werden Therapie- und Nebenräume geschaffen. Im Fall einer Pandemie ist durch die veränderte Raumaufteilung eine Trennung der infektiösen von nichtinfektiösen Patienten möglich.