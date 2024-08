Am Wochenende, 10. und 11. August, finden die Harzer Sommertage in Thale statt. Welche Höhepunkte auf dem Programm stehen und wie Besucher etwas für den guten Zweck tun können.

Party, Markt und Entenrennen: Was die Harzer Sommertage in Thale bieten

Geier Sturzflug steht bei der großen Party am Sonnabendabend auf der Bühne in Thale.

Thale/MZ/son. - Dass sich die Harzer Sommertage in Thale zu einem so großen bunten Spektakel entwickeln, konnten die Organisatoren der ersten Auflage vor 19 Jahren nicht wissen. Schon zur Premiere 2005 kamen fast 6.000 Einheimische und Gäste. Nach zuletzt vier Jahren Pause – wegen Corona und weil es 2022 in das Fest zum 100. Geburtstag der Stadt integriert wurde – stehen die reinen Sommertage an diesem Wochenende endlich wieder an. Dann wird der Kurpark am 10. und 11. August zur Festmeile, Vereine präsentieren sich den Besuchern und kleine quietschgelbe Plastikenten schwimmen auf der Bode um die Wette.

Das Wildwasser-Entenrennen startet am Sonntag um 12 Uhr oberhalb der Hubertusbrücke. Die Enten für Kinder sind kostenfrei am Sonnabend am Stand des Sozialzentrums Bode erhältlich und können hier bemalt werden. Entenkarten für Erwachsene gibt es bereits in der Bodetal-Information zum Stückpreis von 2,50 Euro und zusätzlich am Festwochenende am Stand des Vereins „Blaue Herzen für Kinderfreundlichkeit“. Dieser ist Initiator und Organisator des Entenrennens, die Erlöse werden immer an kinderfreundliche Projekte verteilt. Den Teilnehmern winken viele Preise, die Siegerehrung findet gegen 17 Uhr auf der Bühne im Kaffeeloch statt.

Stelzen-Walkacts von Hochkant sind im Kurpark unterwegs. (Foto: Hochkant)

Ebenfalls für den guten Zweck ist am Sonntag der Städtewettbewerb von EnviaM und Mitgas in der Zeit von 11 bis 17 Uhr. „Alle Thalenser und Gäste werden aufgerufen, kräftig in die Pedale zu treten, um gemeinnützige Vereine in unserer Region zu unterstützen“, rührt die Bodetal Tourismus GmbH (BTG) die Werbetrommel. Unterstützt werden sollen die Abteilungen Fußball und Leichtathletik des SV Stahl Thale; das Geld vom Entenrennen geht unter anderem an das Sozialzentrum Bode und die Thalenser Feuerwehr.

Die BTG – die ihr Management-Team kürzlich erweitert und die Aufgaben verzahnt hat (wir berichteten) – lädt gemeinsam mit der Stadt Thale zu den Sommertagen ein. An beiden Tagen öffnet um 10 Uhr die Händler- und Versorgungsmeile. Es gibt unter anderem Cocktails, Holzartikel, Honig, Pfannengerichte, Softeis, Zuckerwatte und ein Bungee-Trampolin. Groß und Klein erleben zudem ein historisches Lager mit vielen Mitmach-Aktionen aus alter Zeit.

Das Plastikentenrennen auf der Bode gehört einfach dazu. (Foto: Dieter Haase)

Welche Programmpunkte gibt es sonst noch bei der Großveranstaltung für alle Altersschichten? Am Sonnabend, 10. August, macht das Trio „De Erbschleicher“ um 11 Uhr Volksmusik auf der Bühne im Kaffeeloch. Um 14.30 Uhr können Kinder an der Mitmachshow von Magic Riech teilnehmen und mit ihm zaubern. Die DDR-Stars Regina Thoss und Andreas Holm laden am Nachmittag zur Unterhaltungsshow ein, und um 20 Uhr startet eine Party unter anderem mit NDW-Sternchen Paso Doble (Computerliebe) und Geier Sturzflug (Bruttosozialprodukt) sowie Lena und ihrer Nena-Double-Show.

Am Sonntag, 11. August, um 14.30 Uhr nehmen Clown Schnafdendudel und Harlekini die Kinder mit in die Artistik- und Jonglagewelt. Anschließend gibt es Musik von Silke und Dirk Spielberg sowie Showtänze der Happy Dancer von Stahl Thale und Vertretern der Feuerwehr. Nach 17 Uhr tritt Schlagersänger Olaf Berger zum Ausklang der Harzer Sommertage auf, zu denen der Eintritt frei ist.

Auf der Facebook-Seite von „Das Bodetal. Der Sagenharz.“ gibt es einen Flyer mit dem kompletten Programm.