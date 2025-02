Baustart für neues Hallenbad Parkplätze in Harzgerode fallen weg: Was Autofahrer jetzt beachten müssen

Die angespannte Parksituation in der Friederikenstraße in Harzgerode könnte sich in der nächsten Zeit zuspitzen. Mit dem Baustart für das Hallenbad stehen zwei große Flächen nicht mehr zum Parken zur Verfügung. Wo weiterhin geparkt werden kann.