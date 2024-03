Die Spendenaktion von Steffen und Christian Lau steht kurz vor dem Abschluss. Über 5.000 Euro sind bisher zusammengekommen. Was mit dem Geld gemacht wird.

Paar aus Quedlinburg sammelt über 5.000 Euro für Waisenhaus in Laos

Hilfe für Kinder in Not: Spendenaktion läuft noch

Mit den Spenden soll das staatliche Waisenhaus in Luang Prabang unterstützt werden.

Quedlinburg/MZ. - 5.000 Euro – im Januar nannte sie Steffen Lau noch eine Traumsumme. Er und sein Mann Christian – den beiden gehört der Friseursalon „Exzess“ an der Adelheidstraße in Quedlinburg – hatten Anfang des Jahres begonnen, Spenden zu sammeln für das staatliche Waisenhaus in Luang Prabang im bergigen Norden von Laos.