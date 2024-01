Steffen und Christian Lau aus Quedlinburg sammeln Spenden für ein staatliches Waisenhaus in Laos und wollen auch vor Ort mit anpacken. Was das Nichtrauchen damit zu tun hat und was sie antreibt.

Paar aus Quedlinburg hilft Kindern in Not

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quedlinburg/MZ. - Eine Traumsumme wären 5.000 Euro. Damit würden wir schon viel erreichen“, sagt Steffen Lau. Mit seinem Mann Christian sammelt der Friseurmeister Spenden für Waisenkinder in Laos. Über 1.300 Euro haben die beiden Quedlinburger in nicht mal zwei Wochen zusammenbekommen, über eine Crowdfunding-Kampagne im Internet. Und dazu kommt noch, was Kunden in die Spendenbox gesteckt haben, die in ihrem Salon „Exzess“ an der Adelheidstraße steht. Noch etwas über zwei Monate läuft die Aktion. Dann fliegen die Laus nach Luang Prabang.