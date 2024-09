Drei Künstlerinnen bereiten ein fantasievolles Theaterprojekt in den Herbstferien vor. 10- bis 16-Jährige gehen auf eine Reise durch Licht, Raum und Zeit. Was sie dabei erleben, ist nur in der Dunkelheit zu sehen.

Thale/MZ. - „Früher habe ich auch gedacht: Feuer und Kinder, das geht doch gar nicht“, sagt Angelika Mühlbach. Geht aber doch, hat die Theaterpädagogin bei der Zusammenarbeit mit Silvana Lehmann festgestellt: „Sie vermittelt den Kindern das so souverän, mit allen Sicherheitsvorschriften. Sie haben brennende Schirme in der Hand, Seile, Fackeln, Fächer...“ Und so ist die Feuerjonglage der Harzgeröder Feuerspielerin Teil eines fantasievollen Theaterprojekts für 10- bis 16-Jährige, das in den Herbstferien im Ökogarten Quedlinburg angeboten wird - dank einer Förderung für die Kinder und Jugendlichen kostenfrei.

Im Ökogarten entstehen große Lichtobjekte

„Licht - Zeit - Reisen“ ist das Motto des Projekts, für das drei Künstlerinnen, die Bühne7, die Marktschule und der Ökogarten erstmals in einem Bündnis zusammenarbeiten. Denn neben Feuer und Improvisationstheater, angeleitet von Angelika Mühlbach, gehört auch der Bau von großen Lichtobjekten mit Viktoria Scholz aus Leipzig dazu. Höhepunkt der Reise, die am 7. Oktober beginnt, ist eine „Fantasie-Feuer-Lichter-Aufführung“ am 11. und 12. Oktober - natürlich bei Dunkelheit.

Die Idee dazu entstand bei einem gemeinsamen Zirkusprojekt mit Silvana Lehmann, erzählt Angelika Mühlbach. „Da haben wir uns kennengelernt. Und dann habe ich das mit dem Feuer gesehen und gedacht: Da kann man doch was draus machen, diese einzelnen Elemente mit Theater verbinden. Dann haben wir das Feuertheater genannt“, erinnert sich die Thalenserin. Zweimal lief das Projekt im Kinderhaus „Haltestelle“ in Quedlinburg: „Die Kinder waren völlig verzaubert. Es hat Spaß gemacht.“

Früher habe ich gedacht: Kinder und Feuer, das geht doch gar nicht. Angelika Mühlbach, Theaterpädagogin

Daneben arbeitet Angelika Mühlbach mit der Objektkünstlerin Viktoria Scholz zusammen: „Sie macht ganz viel mit Mosaiken, mit großen Weiden, die man bespannt und die dann Requisiten und Kostümelemente werden, zum Beispiel große Hubschrauber, wo ein Kind drin sitzen kann“, erzählt sie begeistert.

In fünf Tagen und drei Workshops enststehen fantastische Welten

Fünf Tage lang, für jeweils sechs Stunden, leiten die drei Künstlerinnen praktische Workshops an, in denen die Kinder und Jugendlichen ihre eigenen fantastischen Welten erfinden und erzählen können. Die großen Themen dabei: Licht, Dunkelheit und Zeit. „Figuren machen Zeitreisen und erleben verschiedene Stimmungen und Alltagssituationen in verschiedenen Zeitaltern“, erklärt die Theaterpädagogin. Dafür werde im Ökogarten gewerkelt, geprobt, experimentiert und einstudiert.

Eltern können ihre Kinder für das Projekt ab sofort im Ökogarten anmelden, per E-Mail an [email protected]. Die Kinder werden mit Mittagessen verpflegt.