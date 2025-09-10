„Dein Schopp“ kommt in der Region gut an. In Meisdorf und Reinstedt erfahren Einwohner, wie sie mithelfen können, dass es bald wieder einen Dorfladen im Ort gibt.

Sandy Hoppert (r.) und Marius Schiel wollen nach Falkenstein kommen, um ihr Dorfladen-Konzept „Dein Schopp“ vorzustellen.

Meisdorf/Reinstedt/MZ. - Ein neuer Dorfladen für Meisdorf und vielleicht auch für Reinstedt sind in Sicht: Die Geschäftsidee „Dein Schopp“ der Bio Schopp UG aus Zörbig kommt in der Region immer besser an. Inzwischen interessieren sich auch die beiden Gemeinden aus der Stadt Falkenstein für das Konzept und laden in der nächsten Zeit zu Informationsveranstaltungen ein.